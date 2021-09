GdS – Stadi, a breve riunione Cts per il 75%: Inter con 19 mila posti in più

Le novità sulla riapertura degli stadi con l'ampliamento della capienza e il passaggio dal 50% al 75%, con l'obiettivo del 100%

Alessandro De Felice

Il Governo accelera per il ritorno dei tifosi allo stadio alla massima capienza. Le parole di ieri del sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, hanno confermato la volontà delle istituzioni di ampliare l'apertura degli impianti. "Credo che ci possa essere una tappa intermedia che può prevedere il 75 per poi arrivare al 100 per cento", ha detto a 'Un giorno da Pecora' su Rai Radio 1.

La Gazzetta dello Sport spiega i prossimi passi:

"In questa settimana, dovrebbe svolgersi la riunione del Cts che dovrà dare l’indicazione più attesa. Si tratta del passaggio citato nella conferenza stampa di giovedì da Roberto Speranza, il ministro della Salute, come snodo fondamentale per poter considerare «un ulteriore ampliamento". E raggiungere il 75 o l’80 per gli stadi (ora al 50) e il 50 per i palazzetti (adesso al 35). Insomma, la svolta potrebbe anche arrivare prima del 30 settembre. Certo sono ore di massima attenzione per verificare gli effetti della riapertura delle scuole sulla curva epidemiologica, la bussola che ispirerà le decisioni".

L'obiettivo è la riapertura al 100% di tutti gli impianti: "Tutto green pass Il 75 (o l’80) per cento potrebbe rappresentare un altro passo verso la riconquista della normalità perduta. Fino alle porte chiuse, la stagione della serie A 2019-2020 arrivò a una percentuale di riempimento del 67 per cento. Nell’ultima giornata di campionato, quattro stadi su 10 hanno sfiorato o raggiunto il sold out consentito. La voglia di stadio sta crescendo parecchio, particolarmente nelle grandi città. C’è anche chi pensa che si possa arrivare in tempi molto brevi alla riapertura totale (per gli impianti all’aperto). La spinta verso una riapertura totale è comunque politicamente trasversale e coinvolge maggioranza e opposizione".

Il passaggio al 75% significherebbe 19 mila posti in più a disposizione a San Siro per le gare dell'Inter. La vendita dei tagliandi passerebbe, infatti, da 37.908 a 56.904. Un incremento importante, in attesa di tornare alla totale normalità con il 100% degli spettatori. Per entrare allo stadio, sarà necessario sempre il green pass: entra chi ha ricevuto una doppia dose di vaccino o un vaccino monodose, chi ha ricevuto la prima dose ma solo dopo 15 giorni, chi è negativo al tampone entro 48 ore dalla partita e chi è guarito dal Covid negli ultimi 6 mesi.