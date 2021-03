GdS – Torino-Inter, Eriksen dal 1′: un dubbio per Conte, la probabile formazione

La probabile formazione dell'Inter e le possibili scelte di Antonio Conte in vista della sfida contro il Torino di domenica

Un solo dubbio nella testa di Antonio Conte a due giorni dal match in trasferta sul campo del Torino. Il tecnico dell'Inter non ha ancora deciso quale sarà il partner d'attacco di Romelu Lukaku: in corsa ci sono Alexis Sanchez e Lautaro Martinez, con il 'Toro' al momento nettamente favorito.