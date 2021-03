Inter, metamorfosi Eriksen: esame superato, ora è al top. Una foto spiega tutto

Il centrocampista danese dell'Inter Christian Eriksen si è definitivamente ambientato: l'analisi de' La Gazzetta dello Sport

Promosso in italiano. Orale, scritto e... giocato. Christian Eriksen ha imparato la lezione di Antonio Conte e si è definitivamente ambientato nel calcio italiano. Una fotografia spiega il completamento del processo d'inserimento del danese dell' Inter : nella sfida contro l' Atalanta ha spazzato via un pallone bollente al 90', senza badare troppo allo stile ma alla concretezza. E davanti alle telecamere ha iniziato a parlare l'italiano: ora Christian ha fiducia.

La scintilla è scoccata con la punizione trasformata in gol contro il Milan in Coppa Italia. La crescita del danese è stata lenta ma costante, fino a scavalcare Vidal nelle gerarchie di Conte: oltre ad aggiungere fosforo da play aggiunto a Brozovic,Eriksen ha ormai la lucidità in copertura che era richiesta all’ex Barcellona. E a gennaio poteva andare via proprio per la presunta mancata funzionalità al calcio intenso di Conte. Poi calciatore e tecnico hanno fatto di necessità virtù: i due si sono avvicinati e ora lo stesso allenatore e l'Inter si godono un Eriksen'all'italiana'.