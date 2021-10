GdS – Un principe vuole Conte: il Newcastle dei sauditi prepara l’offerta all’ex Inter

L'ex allenatore dell'Inter può tornare in Inghilterra dopo l'esperienza al Chelsea: lo vuole il Newcastle della nuova proprietà saudita

La Gazzetta dello Sport spiega: "Ieri la commissione di controllo della Premier ha fatto cadere il velo e dato il via-libera al cosiddetto “takeover” per 300 milioni di sterline (350 milioni di euro): ora l’80% del club è saudita e le restanti quote azionarie sono state acquistate dai fratelli milionari Reuben e dalla finanziera Amanda Staveley. E l’ok finale è arrivato nonostante la forte pressione contraria che aveva frenato in passato questa operazione: Amnesty e altre ong per i diritti umani fino all’ultimo hanno contrastato lo sbarco in Premier del principe bin Salman, già accusato di essere il mandante dell’assassinio del giornalista Jamal Khashoggi".