Gene Gnocchi: “Inter? Se non fa risultato oggi, Napoli e Milan tornano in corsa”

Le considerazioni del noto comico a proposito della bagarre che rischia di scatenarsi nei primi posti di classifica

Gene Gnocchi, noto comico e cabarettista, ha rilasciato delle dichiarazioni sul Napoli e sulla lotta scudetto in Serie A ai microfoni di 'Radio Goal', trasmissione in ond asulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli: “La lotta per lo scudetto quest’anno è molto interessante perché se l’Inter nel derby non fa risultato rientrano Milan e Napoli nuovamente in gioco.