Nerazzurri convincenti non soltanto per i diversi gol segnati al Bentegodi: sorride ampiamente anche la fase difensiva

L'Inter ha consolidato la sua classifica in Serie A, riassaporando il gusto della vetta dopo una vittoria fondamentale. Oltre al primato, un altro dato impressionante emerge dopo la gara del Bentegodi: la difesa nerazzurra ha mantenuto ancora una volta la porta inviolata in trasferta. E' abitudine ormai consolidata da poco meno di due mesi. L'ultima volta in cui la squadra di Inzaghi ha subito gol fuori da San Siro risale al 28 settembre. In quella occasione arrivò la vittoria a Udine per 3-2.