TS – Genoa-Inter, Conte cambia: Gagliardini dal 1′, Borja Valero favorito su Eriksen. In avanti…

Antonio Conte lo ha annunciato nella conferenza stampa della vigilia: al ‘Ferraris’ di Genova sarà ancora turnover. Una scelta inevitabile alla luce dei numerosi impegni ravvicinati.

Nella sfida contro il Genoa, Conte è intenzionato a schierare – secondo Tuttosport – Ranocchia al posto dell’infortunato De Vrij, con Skriniar e Godin ai suoi lati. La sensazione è che l’olandese non verrà rischiato. A centrocampo spazio a Brozovic e Gagliardini, con Moses e Biraghi sulle fasce in vantaggio su Candreva e Young. Borja Valero è avanti su Eriksen per un posto sulla trequarti a supporto della coppia d’attacco che sarà formata da Lukaku e Sanchez: Lautaro si accomoda inizialmente in panchina. Assente lo squalificato Barella.