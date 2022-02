Genoa-Inter, Ostigard: “Un punto importante contro una grande squadra”

Il giocatore rossoblù ha parlato del pareggio contro i nerazzurri ai microfoni di DAZN

«Cosa ci ha detto Blessin a caldo? Un punto importante, contro una grande squadra, chiaro che dovremmo farne tre ad ogni gara per recuperare in classifica ma abbiamo fatto un'ottima gara. Bisogna continuare a lavorare per continuare a crescere». Le parole di Leo Ostigard, difensore del Genoa, alla fine della gara contro l'Inter. «Ci crediamo, lavoriamo tutti i giorni per la salvezza, non è semplice, non ci possiamo arrendere prima della fine della stagione, poi vedremo se saremo riusciti o meno», ha concluso.