Genoa, Nicola: “Sconfitta che non cambia nulla. Dovremo sudare fino all’ultimo”

Davide Nicola, allenatore del Genoa, ha parlato ai microfoni di Sky dopo la sconfitta con l’Inter: “Abbiamo pagato non la stanchezza, ma la qualità dell’Inter. In alcune circostanze potevamo far gol, la squadra ha giocato per cercare di far punti, senza timore reverenziale. Dovremo sudare fino all’ultimo, ma è anche vero che la prestazione di stasera non è stata negativa. Forse potevamo rischiare meno e prendere un gol in meno, ma sono contento di quello che hanno fatto i ragazzi. Faremo di tutto per coronare il nostro sogno, molto dipende da quello che faremo noi. Già prima della partita ci siamo radunati valutando questa gara come un’opportunità. Volevamo sfruttarla fino in fondo con equilibrio, cercando di far risultato. Tra primo e secondo tempo abbiamo corretto un paio di situazioni, è chiaro poi che avendo il baricentro alto devi essere perfetto, altrimenti paghi. A noi comunque non cambia nulla, dobbiamo stare sul pezzo e lavorare. Mi dispiace solo non aver raccolto le situazioni che potevano dare un’indirizzo diverso”.