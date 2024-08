Alessandro Vogliacco, autore del gol che ha sbloccato nel pomeriggio Genoa-Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN. Queste le sue considerazioni. "E' stata una serata bellissima, non potevo immaginare un gol così bello in una partita speciale. Aver preso un punto alla fine dà una doppia gioia. Gilardino ci ha fatto i complimenti, questa squadra è forte a prescindere da chi va in campo e ha un'anima.