Pochi minuto al calcio d’inizio di Genoa-Inter. Alessandro Zarbano, dirigente del Genoa, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “Finisce l’emergenza oggi dal punto di vista del protocollo perché sono tutti guariti, ma non si sono allenati ancora tutti. Serve una prestazione da squadra con l’Inter, come successo a Verona, dove si sono aiutati tutti. Il rinvio del match con il Torino? Mi auguro che non servirà un altro bonus perché vorrà dire che non ci saranno altri casi”.