Durante la trasmissione radiofonica Tutti Convocati, il giornalista Carlo Genta ha parlato dell’Inter e delle occasioni buttate dalla squadra di Conte che poteva ora essere più vicina alla Juve:

“L’Inter ha avuto il peccato mortale di non averci creduto. Non mi è piaciuto l’atteggiamento dell’Inter contro la Roma e la Fiorentina. Non è stata una squadra feroce”.