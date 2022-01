Gentile: “Dybala? Sa benissimo cosa perde se cambia squadra. Per me rimarrà”

L'ex difensore della Juventus e della Nazionale ha parlato della situazione riguardante l'attaccante argentino

"E' una scelta della società che va rispettata. Consideriamo sempre che non sono dei dilettanti, quelli che sono lì a Torino. Sicuramente avranno un progetto, un programma, per risolvere questa questione. Secondo me alla fine Paulo rimarrà alla Juve. Io dò un parere da tifoso juventino e capisco come ragionano in società: ritengo che il discorso rinnovo lo risolveranno".