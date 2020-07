Gentile: “Inter, il secondo posto un successo per Conte. Il calo nel ritorno? Da anni…”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Riccardo Gentile, telecronista di Sky: “Negli ultimi anni l’Inter spesso ha avuto un calo nella seconda parte di stagione. Non credo sia colpa di Conte o magari c’entri in qualche modo l’ambiente, anche perché sono cambiati vari calciatori. All’inizio dell’anno non pensavo che l’Inter potesse lottare per il campionato, se dovesse chiudere al secondo posto sarebbe un successo per Conte. Lui è uno dei top allenatori, ma davanti ha la Juventus, che resta la più forte del campionato. Poteva essere un finale di campionato più elettrizzante”.