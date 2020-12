Inter, Gentile (Sky): “Lukaku straordinario, ma non ha la qualità di Lautaro. L’argentino…”

Up e down. Qualche alto e basso per Lautaro Martinez all’inizio di questa stagione. Di questo si è parlato a Skysport e Riccardo Gentile, giornalista e telecronista del canale satellitare, che ha sottolineato: «Con Lukaku sono giocatori molto diversi. Quando uno ha i numeri incredibili del belga(prima della Germania viaggiava con la media di un gol a partita e poi la media si è anche alzata) hai un vantaggio perché spesso se crossi i tuoi sforzi vengono tradotti in gol. E questo fa piacere per la squadra. Però è evidente che la luce di certi riflettori finisce su Lukaku, ma la qualità di Lautaro Martinez il belga non ce l’ha, secondo me. Proprio perché sono due giocatori diversi. Mi sembra una coppia che funziona. Normale che l’argentino abbia degli alti e bassi vista l’età ma il processo fatto con Conte è straordinario. Prima giocava pochino».

(Fonte: SS24)