Gentile: “Scudetto? Tre trappole per Inter e Milan. Inzaghi e Pioli uomini in più”

Le considerazioni dell'ex difensore a proposito del duello di vertice tra nerazzurri e rossoneri

Claudio Gentile, campione del mondo con l'Italia nel 1982, ha parlato della lotta scudetto tra Inter e Milan nel breve commento concesso alla Gazzetta dello Sport. Questo il suo pensiero: "Il campionato ci ha dato delle indicazioni precise, la classifica non mente mai. Guardando il calendario e gli ultimi risultati, penso che il Milan abbia grandi possibilità di farcela. Sono abituato a pensare di squadra, a considerare i singoli dentro al collettivo. Milan e Inter, poi, dimostrano proprio che si vince col gruppo: più che i talenti in campo, spicca l’importanza dei due allenatori. Pioli e Inzaghi, bravissimi entrambi, sono gli uomini in più. Da ora in ogni partita c’è una trappola: il Milan a Verona avrà molta pressione, non sarà facile. Ma pure l’Inter a Cagliari, alla penultima, dovrà giocare al suo massimo".