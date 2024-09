“Sono stato a vedere l’Inter contro l’Atalanta allo stadio, dove hanno vinto 4-0. Devo dire che sono rimasto incantato dal gioco che propone Simone Inzaghi. Lui è uno dei pochi allenatori in grado di valorizzare al massimo il 3-5-2, un modulo che non è semplice da applicare. La squadra si muove alla perfezione in ogni zona del campo, con giocatori che fanno la differenza sia in fase difensiva che offensiva. È incredibile come riescano a mantenere costante pressione e qualità di gioco per tutta la partita".