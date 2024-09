Secondo quanto riportato da Sky Sport, Inzaghi non ha dubbi sulla formazione che scenderà in campo dall'inizio col Milan

Cresce l'attesa per il derby di questa sera, con l'Inter e Simone Inzaghi che puntano al settimo successo consecutivo contro un Milan in difficoltà, con Fonseca che, qualora dovesse perdere, potrebbe anche essere esonerato dopo appena cinque giornate.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Inzaghi non ha dubbi sulla formazione, al contrario di quanto dichiarato dallo stesso allenatore in conferenza stampa ieri: Sommer in porta, difesa a 3 con Pavard, Acerbi e Bastoni. Il ballottaggio a destra tra Dumfries e Darmian viene vinto dall'olandese, con Dimarco che ha recuperato e si riprende così la titolarità a sinistra. In mezzo, il centrocampo della seconda stella con Calhanoglu davanti alla difesa e Barella e Mkhitaryan mezzali.