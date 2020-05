Germania, su 1.724 test svolti riscontrati 10 positivi tra prima e seconda divisione

Una prima serie di test ha rivelato dieci casi di positivita’ al coronavirus nei club tedeschi di prima e seconda divisione, che sperano di riprendere la competizione a maggio. Lo ha reso noto la Lega calcio tedesca (DFL). Dei 1.724 test gia’ svolti nei 36 club interessati (18 in ciascuna divisione), dieci hanno dato un risultato positivo, afferma la Lega.

Lega che non rivela alcun dettaglio sulla posizione dei casi e ancor meno l’identita’ delle persone testate. Secondo le normative in vigore in Germania, chiunque sia stato in contatto con un caso positivo deve osservare un periodo di isolamento di 14 giorni.

(Ansa)