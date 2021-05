Bundesliga, tutti i verdetti: Inter, le possibili avversarie nella Champions 21/22

I verdetti al termine della Bundesliga 2020/2021 dopo il 34esimo turno: ecco le possibili avversarie dell'Inter in Champions

Triplice fischio: si conclude la stagione in Germania, in attesa di Euro 2020. La Bundesliga 2020/2021, vinta dal Bayern Monaco, va in archivio con gli ultimi verdetti, arrivati proprio nel trentaquattresimo e ultimo turno.