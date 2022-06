Germania-Italia, probabili formazioni: Bastoni e Barella titolari, gioca Gnonto

Il ct azzurro Mancini non rinuncia ai due calciatori dell'Inter. Nuova chance per il gioiellino dello Zurigo

Quarta partita di Nations League per l'Italia di Roberto Mancini, che questa sera affronta la Germania. Il ct azzurro, come scrive La Gazzetta dello Sport, punterà sui calciatori dell'Inter, Bastoni e Barella, ancora una volta titolari. In avanti nuova chance per il baby Gnonto, che comporrà il tridente offensivo con Politano e Raspadori.