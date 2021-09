Gerolin: “Dzeko? Era la forza della Roma, uno dei centravanti più forti”

Le parole dell'ex calciatore: "Mourinho è stato un colpo mediatico stupendo, arrivato quando la Roma non viveva un bel momento"

Intervenuto ai microfoni di TMW, Manuel Gerolin, ex calciatore, ha parlato così del momento della Roma, oggi impegnata contro l'Udinese: “Deve vincere. Ha fatto un passo falso a Verona. E se vuole restare in alto deve tornare subito a fare bene. Mourinho è stato un colpo mediatico stupendo, arrivato quando la Roma non viveva un bel momento”.