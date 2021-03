Gerson Martinez ricorda il 2009: “Mi voleva l’Inter, ma il San Luis chiese troppi soldi”

L'attaccante cileno, ora giocatore in Seconda Divisione in Cile, ha raccontato quando era seguito in Serie A anche dall'Inter

Andrea Della Sala

Nel 2009 Gerson Martinez viveva il suo momento migliore con la maglia del San Luis. L'attaccante stava facendo tanto bene da attirare l'attenzione di molti club, anche dalla Serie A:

"Diverse squadre dall'estero si sono fatte vive facendo domande. Da ogni parte del mondo. Si parlava di diverse offerte per me, come quella dell'Inter, ma quella a cui ero più vicino era l'Udinese. La dirigenza di San Luis chiese molti soldi e una vendita non è mai stata fatta. Inoltre non mi hanno permesso di avere rappresentanti", ha confidato a Redgol.