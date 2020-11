Serie A – Doppietta di Gervinho, il Parma sbanca Marassi: Genoa ora penultimo

Una doppietta di Gervinho permette al Parma di battere 2-1 il Genoa nel posticipo della nona giornata di Serie A: i ducali trovano così la seconda vittoria in campionato, salendo a quota 9 punti scavalcando la Fiorentina e portandosi al sedicesimo posto.

Notte fonda per il Genoa, al sesto KO in nove partite e ora scivolato al penultimo posto: alla squadra di Maran non è bastato il primo gol in Italia di Shomurodov al 50′, visto che Gervinho aveva prima aperto le danze al 10′ salvo trovare il raddoppio al 47′.