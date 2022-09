Il gesto di D’Ambrosio è commovente: un piccolo tifoso non riesce a salutare Lukaku e lui…

Sky Sport ha raccontato un episodio accaduto oggi fuori dai cancelli di Appiano Gentile. I tifosi stavano attendendo i giocatori per i selfie e gli autografi di rito. Anche Romelu Lukaku si è fermato e ha posato con i sostenitori nerazzurri fino a quando si è accesa una discussione tra adulti e il belga è stato costretto ad andarsene. Un bambino, Simone, non nasconde la sue delusione per non essere riuscito a incontrare il suo idolo. D'Ambrosio, uscito subito dopo Big Rom, trova il bimbo in lacrime e cerca immediatamente una soluzione. Danilo ha videochiamato Romelu, che ha potuto parlare con il bimbo facendogli ritrovare il sorriso.