Gli ultimi istanti di Inter-Venezia hanno stretto San Siro in una morsa di gelo. Il momentaneo pareggio della squadra veneziana, poi annullato, ha raggelato il sangue della squadra e dei tifosi. I nerazzurri di Simone Inzaghi hanno chiuso la partita con un gol, ma nel corso del match hanno creato tantissimo. Troppe sbavature e troppi errori, soprattutto nell'ultimo passaggio, e un enorme Filip Stankovic in porta hanno decretato la vittoria di misura della squadra di Inzaghi.

Ma torniamo al momento del pareggio del Venezia, quando Sverko non solo impatta il pallone con la mano ma travolge Bisseck commettendo fallo. Il gol appare immediatamente, dai primi replay, un gol totalmente irregolare. I minuti che trascorrono dalla verifica al Var all'annullamento della rete del Venezia sono interminabili. Lo sono per i tifosi, ma anche per Marcus Thuram che riempie l'attesa passeggiando nervosamente sul campo, tenendosi la testa tra le mani. E quando il gol viene annullato l'attaccante numero 9 dell'Inter si lascia cadere a terra in maniera plateale, esausto. Un gesto liberatorio, che sottolinea quanto Marcus tenesse alla vittoria di questa partita un po' stregata. Thuram, uno di noi.