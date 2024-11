Stankovic: “La prima a San Siro? Grandi emozioni. C’è rammarico ma…”

"Finale? Dico la verità: non ho visto l'episodio, in spogliatoio c'è rammarico e rabbia ma questa rabbia deve essere positiva, la prossima partita col Parma è fondamentale. Non guardiamo la classifica, portiamo via la prestazione e il carattere in campo, son sicuro che con questa mentalità possiamo toglierci tante soddisfazioni"