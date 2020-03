Getafe, Chichizola: “La gara con l’Inter? La sospensione è la scelta migliore per tutti”

Leandro Chichizola, portiere argentino del Getafe (con un passato in Italia con la maglia dello Spezia), è intervenuto ai microfoni di Sportia, notiziario di TyC Sports. Argomento, la sfida di Europa League contro l’Inter:

“Decisioni di questo tipo dovrebbero essere prese dalla UEFA e non dai club. Sicuramente sospenderemo la gara e penso che sia la cosa migliore per tutti, in primis per la questione della salute e poi perché giocare una partita di questa portata senza pubblico ti fa sembrare che sia un’amichevole pre-campionato.

L’allenamento di oggi è stato rinviato, ci sarà un incontro con i capitani e comunicheranno alla UEFA che la decisione è quella di non viaggiare a causa del coronavirus. L’idea della dirigenza era quella di non rischiare e se le squadre condivideranno la decisione andremo in quella direzione“.