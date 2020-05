Angel Torres (Pres. Getafe): “Uefa, l’ultima idea è quarti di Champions ed EL in gara e sede unica”

Il presidente del Getafe, Angel Torres, ha parlato ai microfoni di Onda Cero, durante la trasmissione ‘El Transistor‘ della ripresa della Liga e del piano della UEFA per le coppe europee, con il club iberico impegnato in Europa League negli ottavi di finale contro l’Inter: “Se iniziassimo il fine settimana del 12 giugno e terminassimo il 19 luglio, ci sarebbe una pausa e potremmo spostare le nostre partite le partite di Europa League invece di giocare il 2 e il 3 agosto. La pausa ci creerebbe un danno ma la situazione è atipica e dobbiamo adattarci. L’idea della UEFA è quella di giocare dai quarti di finale di Champions League ed Europa League in una partita secca e sede unica, ma non c’è nulla di confermato. Decideranno il 17″.