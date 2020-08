Pres Getafe: “Inter? Ha segnato un attaccante che vale più di tutta la nostra squadra”

Angel Torres, presidente del Getafe, ha parlato ai microfoni dei cronisti spagnoli dopo l’eliminazione in Europa League per mano dell’Inter. Queste le sue parole ai microfoni di ‘El Partidazo de Cope’: “Abbiamo subito un gol da un attaccante che vale più di tutto il Getafe. Non sono deluso dalla sconfitta, è stato difficile per noi tornare in campo a venti giorni circa dalla fine del campionato. La nostra rimane comunque un’ottima stagione, firmerei per finire ogni anno ottavo nel campionato più difficile del mondo”.