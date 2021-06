Giaccherini: “Devo tutto a Conte. Mi rivedo in Barella. Lukaku? Non è quello del 2016”

La Gazzetta dello Sport ha intervistato l'ex azzurro che ha parlato della sfida col Belgio e del cammino dell'Italia

In vista della sfida col Belgio di venerdì sera, La Gazzetta dello Sport ha intervistato un ex azzurro, Giaccherini, che ha raccontato il suo gol alle furie rosse: «Il bello è che dietro quel gol a Euro 2016 c’è un rimprovero di Conte…». Tirata d’orecchie al fedelissimo: «Contro la Scozia, in amichevole, avevo sbagliato un paio di volte dalla stessa posizione, così in allenamento mi riprese».