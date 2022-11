Gialappa’s, Santin: “La mia Inter non può lottare con il Napoli. Tiferò per…”

Marco Santin, uno dei membri della Gialappa’s Band, è intervenuto in Marte Sport Live su Radio Marte. Queste le sue considerazioni sul campionato: “L’antagonista del Napoli? Per me è il Napoli stesso, è uno spettacolo vederlo giocare. La mia Inter non potrà essere una rivale. Non è piaggeria se dico che, visto che l’Inter per me non potrà vincere lo scudetto, tiferò per il Napoli affinchè lo vinca. I nerazzurri magari giocheranno anche una buona gara il 4 gennaio contro il Napoli, ma sono convinto che non possa lottare sino al termine. Altre squadre sì e per questo tengo ad un’altra squadra che ha la maglietta azzurra”.