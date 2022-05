Giampaolo: “Inter forte, con la Samp 9 volte su 10 vince. Dopo l’1-0…”

Le parole del tecnico: "L'Inter è una squadra forte che 9 volte su 10 vince contro la Samp. Abbiamo fatto un buon primo tempo"

La squadra l'ha fatto meglio dopo la salvezza e questo deve farci fare delle riflessioni: bisogna farlo anche prima. L'obiettivo più importante era la salvezza, ora il club deve mettere a posto tante cose e poi vedremo sulla squadra: abbiamo altri problemi da risolvere ben più importante. Ora tocca ad altri, quando il club sarà pronto programmeremo: a casa penserò cosa fare, non vado in vacanza mentalmente però la Sampdoria ha da mettere a posto alcune cose. Domani arriva un fondo e azzera tutto e magari non ci sarò più io. Mi ha colpito lo spirito della squadra, è sempre stata attenta e non ha mai arretrato e li ho sempre avuti al mio fianco: sono uscite voci di spaccature, no, siamo stati bravi a stare insieme".