Giampaolo: “Al primo errore subiamo gol. Non ho visto una squadra in difficoltà, partita tosta”

Il tecnico del Torino Marco Giampaolo ha parlato a Sky Sport dopo la sconfitta contro la Juve nel derby, i granata sono stati rimontati nel finale dopo essere passati in vantaggio:

“Abbiamo già parlato delle rimonte, non posso commentare quello che è stato nelle partite scorse. Partita persa per dettagli. La partita l’abbiamo giocata come dovevamo giocarla. Un angolo e una respinta da un angolo, dovevamo ricomporre la linea e invece siamo stati disuniti. Quando sbagliamo, al primo errore subiamo gol. Zaza non voleva uscire, ma fa parte dell’adrenalina della partita. Nei 95′ gli errori sono stati nella gestione del recupero palla. Se la palla la dai sempre agli avversari, sei sempre a fare non possesso. Non ho visto una squadra in difficoltà difensiva, abbiamo una percentuale di gol subiti in proporzione ai tiri in porta che è troppo alta. Non facciamo fatica a difendere e non dimostriamo vulnerabilità, a me è sembrata una partita tosta. Le caratteristiche del Toro sono ben precise, siamo tosti quadrati, ma non grandi palleggiatori, preferiamo la profondità”.