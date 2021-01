Torino, ufficiale l’esonero di Marco Giampaolo: ecco il comunicato. Pronto Nicola

La notizia era nell’aria ma ora è arrivata anche l’ufficialità: il Torino ha deciso di esonerare Marco Giampaolo. Fatale lo 0-0 contro lo Spezia al termine di una partita brutta nonostante la superiorità numerica sin dall’8′. Già pronto Davide Nicola ma intanto ecco il comunicato su Giampaolo:

“Il Torino Football Club comunica di aver esonerato Marco Giampaolo dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. La Società ringrazia Giampaolo e il suo staff per la professionalità e per l’impegno dimostrati in questi mesi in granata”.