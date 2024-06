Gianfelice Facchetti: “Marotta e papà simili, è la scelta perfetta”

“Anche se in un periodo molto diverso, perché nel 2004 stava per succedere di tutto e le pressioni non mancavano. Eravamo rimasti alla Coppa Uefa del 1998, ma con papà tornammo a vincere, inaugurando il ciclo che sarebbe culminato con la notte di Madrid. Però mi ha fatto piacere che ieri Marotta abbia ricordato papà. La vedo anche come la chiusura di un cerchio, perché quando Beppe era all’Atalanta mio padre, grande amico dell’allora proprietario Ruggeri, disse che quel giovane dirigente avrebbe fatto carriera... Trovo che tra loro ci siano tratti comuni. Entrambi sono uomini di campo, perché Beppe non ha mai giocato ma ha ricordato di avere iniziato a 17 anni entrando nello spogliatoio del Varese. Papà nel 2004 disse cose simili all’idea di avere passato una vita in nerazzurro fino al vertice. Li unisce pure il pragmatismo lombardo”.