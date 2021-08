Gianni Di Marzio: “Inter? E’ ancora competitiva. Dumfries? Va capito se…”

Le parole dell'ex allenatore: "Onestamente ritengo che avendo vinto il campionato sia d’obbligo considerare l’Inter ancora la favorita per lo Scudetto"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Gianni Di Marzio, ex allenatore, ha parlato così del mercato dell'Inter in vista della prossima stagione: “Io credo resti competitiva. Onestamente ritengo che avendo vinto il campionato sia d’obbligo considerare l’Inter ancora la favorita per lo Scudetto. Dumfries? Bisogna capire se riesce a fare bene la doppia fase”