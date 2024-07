"E posso dirvi con certezza che i centrocampisti dell’Inter sono forti forti. Quello è il reparto migliore della squadra nerazzurra, soprattutto ora che hanno inserito uno del valore e della forza fisica di Zielinski. Per me l’Inter resta la squadra da battere per tanti motivi, ad iniziare dal fatto che lì in mezzo hanno un reparto dominante".