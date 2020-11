Giannini: “Scudetto? Juve e Inter stentano. Può vincerlo anche la Roma”

L’ex giocatore della Roma Giuseppe Giannini, in un’intervista a Il Messaggero, ha parlato della lotta al vertice in Serie A. Questo il suo pensiero: “E’ un campionato talmente equilibrato che potrebbe vincere lo scudetto anche la Roma. Juve e Inter stentano, mentre Napoli, Milan e Roma hanno un’idea di gioco che in questo momento deve essere accompagnata dalla mancanza di infortuni e dall’assenza di contagi. L’idea che ha sviluppato Fonseca con due mezzepunte dietro a Dzeko è una caratteristica dei portoghesi. E’ stata una buona intuizione e i risultati gli stanno dando ragione”.