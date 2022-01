Giannini: “Villar? Il palleggio non basta, in due anni a Roma cosa ha fatto?”

L'ex calciatore e capitano giallorosso parla così del centrocampista spagnolo, in uscita e accostato anche all'Inter

Giuseppe Giannini, ex calciatore e capitano della Roma, in un'intervista concessa a La Gazzetta dello Sport ha parlato di Gonzalo Villar, centrocampista spagnolo in uscita dai giallorossi e accostato ultimamente anche all'Inter: "Cambiano gli allenatori, le esigenze e le caratteristiche, ci sta una scelta del genere. E credo che questo sia un po' il limite di Villar: il ragazzo non mi dispiace, ha tecnica, piede, è un buon palleggiatore. Ma siamo onesti: in due anni di Roma quanti gol e assist ha fatto? Non dico che tutti i centrocampisti debbano essere moderni, box to box, incontristi. Ma chi ha queste carenze diciamo dinamiche deve sopperire con altre cose, il solo palleggio non basta. Per questo capisco Mourinho, Villar non mi sembra adatto per il suo gioco e per quello che José chiede. Per quello che voleva Fonseca, invece, andava bene. Non so se il ragazzo possa avere delle pecche caratteriali, non lo conosco e non mi permetto di giudicare. Dall'esterno mi sembra che non sia un problema personale, ma tattico. In alcune volte Villar ha dribblato al limite dell'area, ma in determinati momenti devi rischiare il minimo. Non tutti fanno le due fasi benissimo, ma con la tecnica devi portare vantaggi alla tua squadra e questo mi lascia un po' pensare perché non è sempre successo. Per cui capisco che il ragazzo voglia andare a giocare, ma capisco anche Mourinho sinceramente. Io avrei fatto lo stesso".