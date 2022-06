UFFICIALE / Galles, Ryan Giggs si dimette da CT

La Federcalcio gallese ha confermato, attraverso un annuncio ufficiale, che Ryan Giggs non sarà più il ct della Nazionale gallese. L'ex fuoriclasse del Manchester United ha rassegnato le proprie dimissioni con effetto immediato a causa della vicenda giudiziaria in cui è coinvolto. A novembre 2020 Page era subentrato in qualità di ct ad interim quando lui era stato arrestato per violenza domestica nei confronti della compagna.