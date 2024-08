Intervenuto ai microfoni del Secolo XIX dopo la sconfitta in amichevole col Brescia, Alberto Gilardino, tecnico del Genoa, ha parlato così della situazione dei rossoblu: "Gudmundsson ha un problemino, la settimana prossima potrebbe tornare a correre e andare in panca in Coppa. Ekuban spero di recuperarlo per l'Inter. Siamo un po' corti numericamente. C'è massima condivisione con direttore e società per eventuali innesti. Con Marcandalli out e l'infortunio di Matturro da valutare, può starci un difensore. Senza Strootman bisogna valutare a centrocampo. E davanti bisogna capire le situazioni che ci saranno e che ci sono vedi Ankeye, che non so quando rientrerà.