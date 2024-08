"All’Inter la questione è chiarissima: prima di pensare a un acquisto in attacco è necessario vendere e fare posto. Ma per nessuna ragione si andrà allo scontro con Arnautovic, seppur ci sarà un dialogo tra le parti volto alla chiarezza. L’arrivo di Taremi ridurrà ulteriormente lo spazio a disposizione dell’ex Bologna e i nerazzurri vogliono essere sicuri che questo non diventi un problema a stagione in corso. Nel caso meglio prendere subito consapevolezza della questione e dirsi addio subito".