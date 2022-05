Gilardino: “Inter e Milan? Sarà difficile contro chiunque. Uomo chiave? Punto su…”

Le parole dell'ex attaccante a proposito del duello scudetto tra nerazzurri e rossoneri

Anche Alberto Gilardino, ex attaccante del Milan e della nazionale, ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport della lotta scudetto in Serie A. Questo il suo pensiero: "Con due punti in più sull’Inter, il Milan resta favorito: a questo punto della stagione è un vantaggio che può essere determinante.