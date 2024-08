Pinamonti? Su Pinamonti sono contento e felice che sia arrivato perché, nel momento in cui è andato via Retegui, c’era la volontà di cercare e trovare un giocatore con queste caratteristiche, che potessero abbinarsi bene con Ekuban, Messias e Vitinha. Ha caratteristiche diverse e nelle esigenze e nei parametri della nostra società abbiamo individuato Andrea come profilo. Come detto pre-Coppa Italia, dobbiamo aspettare la fine del mercato, entro la quale mi auguro che ci possano essere inserimenti, soprattutto a livello numerico oltre che tecnico. Domani porterò di nuovo sette ragazzi con noi (Masini, Pittino, Ahanor, Fini, Accornero, Papadopoulos ed Ekhator, ndr), come in Coppa Italia, non essendoci Marcandalli, Ekuban, Matturro, Ankeye e Norton-Cuffy. A livello numerico siamo corti, ma come ho sempre detto chi ho a disposizione e andrà in campo domani farà bene e avrà grande voglia e determinazione di affrontare questa partita nel migliore dei modi.

Pina con l'Inter? Non credo ci siano i tempi tecnici, ma ci siamo presi insieme alla società un paio d’ore per capire se realmente sia possibile. E se lo fosse, sarebbe molto positivo per noi e per la squadra. Dobbiamo aspettare. Naturalmente andando via Retegui abbiamo optato per Andrea Pinamonti perché ha quelle caratteristiche che sono importanti e si abbinano bene per questa squadra e per i giocatori di reparto. Nel momento in cui va via Albert, è normale che bisogna essere vigili sul mercato. È difficile, quasi impossibile, trovare un giocatore con le caratteristiche di Gudmundsson. Se tutti ci ricordiamo l’Albert di due anni fa e quello di adesso, sono due giocatori completamente diversi. Come ho detto prima, il grande lavoro fatto su Gudmundsson e l’ambiente che ha trovato per esprimersi al massimo è merito dei compagni che lo hanno esaltato e che hanno esaltato le sue qualità. È merito di tutti noi. Normale che si debba andare a cercare un giocatore che, nelle caratteristiche, possa legare centrocampo e attacco.

Messias vicino a Vitinha in attacco? Sono valutazioni fatte provate in settimana. Messias può giocare sia dentro il campo, sia un po’ più esterno. Sono valutazioni che stiamo facendo e mi sono preso 24 ore di tempo. Abbiamo però lavorato nel modo giusto e sono convinto che andremo a battagliare contro una squadra forte. Poi è la prima partita, davanti alla nostra gente, e cercheremo veramente e realmente di fare una grande partita. Vitinha? Considerando che la coppia Retegui-Gudmundsson ha fatto 28 gol l’anno scorso assieme, normale che dobbiamo andare a trovare i gol per il mantenimento della categoria prima possibile. Nel momento in cui ci sono Vitinha, Pinamonti, Ekuban e Messias, sono tutti giocatori che dovranno portarci gol e assist. E dovremo andare a cercarli da altre parti, nei centrocampisti e nei difensori, soprattuto nei piazzati. Dovremo lavorare ancor più di squadra. Se Gollini giocherà domani? Si sta allenando, sta bene ma non è al top della condizione. È un ruolo fondamentale e importante. Leali ha fatto molto, molto bene in Coppa Italia, però è positivo avere due portieri di questa caratura”.