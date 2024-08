Così Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, in merito alla potenziale griglia del prossimo campionato di Serie A

"A oggi: Inter un po’ più forte a centrocampo e attacco (Zielinski e Taremi). Milan molto più forte in difesa e centrocampo (Royal, Pavlovic, Fofana). Juve molto più forte a centrocampo (Luiz, Thuram, Koop?) più debole in attacco. Incognita allenatori Juve e Milan. Poi si gioca". Così Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, in merito alla potenziale griglia del prossimo campionato di Serie A, che comincerà domani.