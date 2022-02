Giletti: “Inter, capolavori di Marotta e Inzaghi. Scudetto? Non sottovaluto il Napoli”

Ospite della trasmissione radiofonica Tutti Convocati, Massimo Giletti, conduttore e tifoso della Juve, ha detto la sua sulla lotta scudetto

"La Juventus ha perso il treno scudetto troppo tempo fa. Io non sottovaluterei il Napoli per lo scudetto, ha una rosa forte, se non perde pezzi è lì. Marotta con Inzaghi ha fatto un capolavoro e ha preso Dzeko che la Juve non ci è riuscita a portare a casa".