Giletti: “Vlahovic? Per me Dybala lascerà la Juventus. Paulo è spalle al muro”

Le parole del conduttore e tifoso bianconero: "Dybala non ha accettato l’ingaggio che gli è stato proposto e difficilmente rinnoverà"

Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport , Massimo Giletti , conduttore tv e tifoso della Juventus, ha parlato così del futuro di Paulo Dybala dopo l'arrivo di Dusan Vlahovic in bianconero: "Dubito che la Juve dal punto di vista economico possa sostenere entrambe le operazioni, con giocatori che hanno stipendi da 7-8 milioni, e quindi credo che l’acquisto di Vlahovic rientri nella strategia del dopo Dybala, quella che prevedeva l’arrivo di un centravanti forte, vero. Per me l’acquisto di Vlahovic ci racconta che Dybala lascerà la Juventus, che il club ha visto nel serbo il dopo-argentino".

"Dybala non ha accettato l’ingaggio che gli è stato proposto e difficilmente rinnoverà. O abbasserà le pretese o la Juve non lo aspetterà, ha già messo in atto una mossa vera. Era dai tempi del primo Higuain che la squadra non aveva un centravanti, quindi ha era fondamentale trovarne uno. E con Vlahovic l’ha trovato, mettendo spalle al muro Dybala, che non reputa più indispensabile".