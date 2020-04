Gillet: “Scudetto? L’Inter può dire la sua, si vede la mano di Conte. Su Lukaku e il futuro di Mertens…”

Intervistato da TuttomercatoWeb, il portiere Jean Francois Gillet – ora allo Standard Liegi – ha parlato della possibile ripresa del campionato di Serie A: “Giocare d’estate con una temperatura vicina ai 40 gradi non è per niente facile. E per tornare al top serviranno 3-4 settimane. Comunque ora è chiaro che bisogna cercare di uscire da questa situazione e pensare alla salute della gente. Qui ad esempio fino al 31 agosto non ci saranno manifestazioni con il pubblico“.

Sullo scudetto: “Se sarà Juve-Lazio? C’è anche l’Inter, ancora può dire la sua. Ed è positiva questa novità visto che negli ultimi tempi la Juve vinceva con molte giornate d’anticipo“.

Su Conte: “Gran lavoratore, ovunque ha fatto bene. A Bari capii subito che sarebbe diventato un ottimo tecnico. Maniacale ed intenditore di calcio, sa parlare alla squadra. Fa i discorsi giusti ed è difficile muovergli da questo punto di vista un solo appunto. Anche all’Inter si vede la sua mano“.

La Serie A e i portieri… “Ho parlato con Proto e mi ha detto che Strakosha è tanta roba… E poi ci sono i soliti Handanovic, Szczesny. Buffon ce la farà ancora anche a 70 anni. E poi mi piace Silvestri, protagonista di un’ottima annata col Verona“.

Sul futuro di Mertens, in scadenza a fine stagione con il Napoli e nel mirino dell’Inter: “Sta benissimo a Napoli, è vicino a nuovi record. La gente lo adora e quella col Napoli è una bellissima storia“.

Su Lukaku e l’impatto sulla Serie A: “Non mi ha sorpreso. Peraltro in Nazionale mi chiedeva spesso della Serie A, voleva sapere tutto dell’Italia, ne era affascinato ed era anche consapevole della stima di Conte. Vive per il suo mestiere e vuole essere sempre il migliore“.