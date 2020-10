Giordano: “E’ un altro Conte. In mezzo non puoi rinunciare a Nainggolan: giocherei così”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Bruno Giordano, ex calciatore, ha parlato così del momento dell’Inter, soffermandosi su Antonio Conte: “Quel colloquio a fine stagione scorsa ha levato qualcosa a Conte, ma non so se è un bene o un male. Lo vediamo nelle interviste, sembra un altro Conte. Andava in conferenza e ti aspettavi tutto e il contrario di tutto. Ora se la partita non va bene, sembra più malleabile. Ora mancano i risultati, vedi il pari con la Lazio in 10 e il derby perso, oltre al pari in Champions contro una squadra alla portata”.

Chi scegliere per il centrocampo dell’Inter ora?

“Non puoi fare a meno di Nainggolan. Non rinuncerei a lui, anche se ha giocato pochissimo. Vidal lo devi mandare a briglie sciolte, non inquadrato in una posizione da interno. Io farei Nainggolan, Brozovic e Barella”.